Маліновський зізнався, за кого вболівав в дитинстві – легенда Марселя серед фаворитів
Півзахисник Марселя Руслан Маліновський розповів про своїх кумирів.
Українець, який взимку приєднався до команди Ігора Тудора, розповів про гравців, які вразили його найбільше. Маліновський назвав кількох колишніх футболістів збірної Франції.
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"Мій кумир – Тьєррі Анрі! Я був прихильником Арсенала Арсена Венгера, як і мій старший брат, тому мені подобалися Робер Пірес, Патрік Віейра, Коло Туре, я можу назвати їх усіх. Коли ти маленький, у тебе часто є улюблена команда в кожній лізі, я дивився всі матчі "канонірів". Сіссе був занадто сильним і зробив великі речі в Марселі! Пам'ятаю його тут і в інших командах. Він був гравцем, який робив різницю, хоча я думаю, що він міг би виступати навіть краще", – розповів українець в La Provence.
Маліновський зіграв у восьми матчах у складі Марселя та має у своєму активі два голи. Нагадаємо, що команда Тудора у 24 турі зіграє на виїзді проти Тулузи. Початок матчу о 21:45 за київським часом.
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