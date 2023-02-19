Українець, який взимку приєднався до команди Ігора Тудора, розповів про гравців, які вразили його найбільше. Маліновський назвав кількох колишніх футболістів збірної Франції.

Маліновський має одну з найнижчих зарплат в Марселі – джерело розкрило доходи українця

"Мій кумир – Тьєррі Анрі! Я був прихильником Арсенала Арсена Венгера, як і мій старший брат, тому мені подобалися Робер Пірес, Патрік Віейра, Коло Туре, я можу назвати їх усіх. Коли ти маленький, у тебе часто є улюблена команда в кожній лізі, я дивився всі матчі "канонірів". Сіссе був занадто сильним і зробив великі речі в Марселі! Пам'ятаю його тут і в інших командах. Він був гравцем, який робив різницю, хоча я думаю, що він міг би виступати навіть краще", – розповів українець в La Provence.

Маліновський зіграв у восьми матчах у складі Марселя та має у своєму активі два голи. Нагадаємо, що команда Тудора у 24 турі зіграє на виїзді проти Тулузи. Початок матчу о 21:45 за київським часом.

Маліновський переможним голом вибив ПСЖ з Кубка Франції – українець затьмарив Мессі, який знову залишився без трофея