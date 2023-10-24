Три поразки за останні п'ять матчів призвели до того, що Хайдук втратив лідерство. Хоча відставання до Рієки лише два пункти, а в чемпіонаті не зіграно й половини матчів, керівництво клубу наважилося на зміни.

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Івана Леко звільнили разом з усім його тренерським штабом, повідомляє прес-служба Хайдука. Замінив 45-річного фахівця Міслав Кароглан, який 10 місяців тому пішов з цієї ж посади через сімейні обставини.

Нагадаємо, що ЗМІ називали Івана Леко одним із кандидатів на роботу в Шахтарі. Цікаво, що фатальним для тренера став матч проти команди, де виступають два українці. За Осієк, який напередодні переміг Хайдук з рахунком 2:0, грають Олександр Драмбаєв та Денис Гармаш.

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