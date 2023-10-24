Три поражения за последние пять матчей привели к тому, что Хайдук потерял лидерство. Хотя отставание до Риеки всего два пункта, а в чемпионате не сыграно и половины матчей, руководство клуба отважилось на перемены.

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Ивана Леко уволили вместе со всем его тренерским штабом, сообщает пресс-служба Хайдука. Заменил 45-летнего специалиста Мислав Кароглан, который 10 месяцев назад ушел с этой же должности по семейным обстоятельствам.

Напомним, что СМИ называли Ивана Леко одним из кандидатов на работу в Шахтере. Интересно, что роковым для тренера стал матч против команды, где выступают два украинца. За Осиек, который накануне победл Хайдук со счетом 2:0, играют Александр Драмбаев и Денис Гармаш.

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