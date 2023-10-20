Зараз Леко працює у рідному Хайдуку, головним тренером якого став рік тому. Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що 45-річний фахівець став кандидатом на аналогічну посаду в Шахтарі.

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На прес-конференції перед матчем чемпіонату Хорватії Хайдук – Осієк журналісти поставили Леко запитання про можливість перебратися до України, але отримали від фахівця жорстку відповідь.

"Ми зібралися тут, щоб говорити про матч Хайдук – Осієк. Я тут тілом і душею. Це знають усі навколо. Хто, що і як – це марна трата часу та сил", – наводить слова Леко Hajdučke vijesti.

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