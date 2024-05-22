Челсі

Після переговорів з керівництвом Маурісіо Почеттіно покинув посаду головного тренера Челсі. Клуб повідомив, що це було спільним рішенням. Михайло Мудрик лаконічно попрощався з уже колишнім наставником – вистачило лише чотири слова.

Челсі перейшов до активних пошуків нового головного тренера. Лондонці не хочуть запрошувати когось із колишніх. Натомість підготували список із чотирьох кандидатів, де є Мічел – тренер Жирони, де грають Довбик і Циганков.

Україна

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Світ

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