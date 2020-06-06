Команда екс-тренера Карпат забила гол-красень – відео божевільного удару

Чонбук Моторс легко обіграв Сеул (4:1) в матчі 5-го туру чемпіонату Південної Кореї.

Команда, яку очолює екс-тренер Карпат Жозе Мораіш, реабілітувалася за поразку у попередньому турі і повернула собі лідерство у турнірній таблиці.

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Особливо красивим вийшов другий гол Чонбука. На початку другого тайму Лі Син Кі підхопив м'яч на чужій половині поля, красиво пройшов двох суперників і завдав потужного і точного удару по воротах з дальньої дистанції, зробивши рахунок 2:1 на користь своєї команди.

Після цього матчу Чонбук Моторс лідирує в чемпіонаті Південної Кореї, набравши 12 очок в 5 матчах. Сеул має в своєму активі 6 очок і розташовується на 7-му місці.

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