Команда экс-тренера Карпат забила гол-красавец – видео сумасшедшего удара

Чонбук Моторс легко обыграл Сеул (4:1) в матче 5-го тура чемпионата Южной Кореи.

Команда, которую возглавляет экс-тренер Карпат Жозе Мораиш, реабилитировалась за поражение в предыдущем туре и вернула себе лидерство в турнирной таблице.

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Особенно красивым получился второй гол Чонбука. В начале второго тайма Ли Сын Ки подхватил мяч на чужой половине поля, красиво прошел двух соперников и нанес мощный и точный удар по воротам с дальней дистанции, сделав счет 2:1 в пользу своей команды.

После этого матча Чонбук Моторс лидирует в чемпионате Южной Кореи, набрав 12 очков в 5 матчах. Сеул имеет в своем активе 6 очков и располагается на 7-м месте.

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