"Якщо вже на те пішло, то ми домінували у грі. Нас можуть звинувачувати в тому, що ми створили мало моментів. Нам не вистачало голу. Я більш ніж задоволений тим, що зробила моя команда, вона досконало втілила мій план на гру. Я пишаюся ними. Буну був дивовижним, бажаю Марокко всього найкращого.

Сенсаційний виліт Іспанії з ЧС-2022 у відеоогляді матчу проти Марокко

Я дуже задоволений тим профілем гравців, який у мене є. Це ті, кого я обрав, йтиму з ними на смерть. Вітаю своїх гравців з тим, як вони змагалися. Шкода, що ми не виправдали очікування вболівальників.

Чи залишусь у збірній? Не можу вам сказати, не знаю. Зараз не час говорити про моє майбутнє. Це не є цікавим. Я дуже щасливий у федерації. Якби це залежало від мене, я б залишився до кінця свого життя. Але я повинен ухвалити найкраще рішення для себе і для збірної. Наступного тижня ми обговоримо моє майбутнє, зараз не найкращий момент.

Саме я обрав першу трійку пенальтистів. Вибрав тільки трьох перших, далі вони були вільні у своєму виборі. Але якби мені довелося зробити це знову, вчинив би так само. Це спорт. Футболісти на сто відсотків виконали ті настанови, але більше немає сенсу про це думати. У мене немає претензій до футболістів.

Голкіпер Марокко повторив легендарний рекорд Шовковського, який неможливо перевершити

У мене є образа лише на одного гравця – Пабло Сарабію. Я випустив його перед пенальті, а він створив два моменти. Це була помилка, він показав мені, що заслуговує на більше хвилин. Ніколи не заходжу в роздягальню після гри, але сьогодні зайшов. Підбадьорив гравців і подякував за зусилля. Сказав їм, щоб вони йшли далі, що життя продовжується. Сподіваюсь, у майбутньому цей досвід стане їм у пригоді", – цитує Луїса Енріке Marca.

Іспанія вилетіла з ЧС-2022: екс-гравець Реала відправив Луїса Енріке у Twitch, панєнка ціною 1/4, Марокко заслужило