Іспанія напоролася на Марокко в 1/8 фіналу ЧС-2022 і поступилася команді в серії пенальті. Дивіться огляд матчу на "Футбол 24".

Тренування з виконанням понад 1000 пенальті збірної Іспанії не допомогли. Учора головний тренер "Фурії Рохи" Луїс Енріке заявив, що протягом останнього року давав своїм гравцям завдання – кожен із них у своїх клубах мав відпрацьовувати певну кількість ударів із пенальті на тренуваннях. Все це робилося для того, щоб Іспанія не вилетіла із ЧС-2022 у серії пенальті, як це сталося з командою під час Євро-2020.

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"Я не хвилююся, якщо матч завершиться серією пенальті. Мої хлопці готові", – заявляв учора Енріке. Але щойно справа дійшла до серії 11-метрових ударів, збірна Іспанії не змогла реалізувати жодного пенальті! Команда Енріке пробивала з точки гірше, ніж гравці збірної Японії у матчі з Хорватією. Японці бодай один пенальті забили, іспанці – жодного.