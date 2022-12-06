Воротар Севільї Ясін Буну став головним героєм дуелі між Марокко та Іспанією (0:0, по пенальті 3:0) в 1/8 фіналу ЧС-2022.

Африканська та європейська збірні не змогли виявити сильнішого в основний час та в овертаймі, тож все дійшло аж до серії пенальті. Головним героєм став 31-річний кіпер.

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Буну не пропустив жодного гола у серії: удари Солера та Бускетса вдалось відбити, а Сарабія влучив у стійку. Марокканці ж забили 3 з 4 та заслужено пройшли далі. Ясін став другим кіпером в історії Мундіалів, який вберіг свої ворота сухими в серії.

До сьогодні рекорд, який неможливо побити, а можна лишень повторити, належав вже колишньому голкіперу збірної України Олександру Шовковському. Легенда в 1/8 фіналу ЧС-2006 проти Швейцарії (0:0, пенальті 3:0) теж не пропустив жодного разу – двічі відбив, а раз м'яч на себе взяла поперечка.

У чвертьфіналі катарського чемпіонату світу Марокко протистоятиме переможцю дуелі Португалія – Швейцарія.

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