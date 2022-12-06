"Если уж на то пошло, то мы доминировали в игре. Нас могут винить в том, что мы создали мало моментов. Нам не хватало гола. Я более чем доволен тем, что сделала моя команда, она в совершенстве воплотила мой план на игру. Я горжусь ими, Буну был удивительным, желаю Марокко всего наилучшего.

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Я очень доволен тем профилем игроков, который у меня есть. Это те, которых я избрал, буду идти с ними насмерть. Поздравляю своих игроков с тем, как они соревновались. Жаль, что мы не оправдали ожидания болельщиков.

Останусь ли в сборной? Не могу сказать, не знаю. Сейчас не время говорить о моем будущем. Это не интересно. Я очень счастлив в федерации. Если бы это зависело от меня, я остался бы до конца своей жизни. Но я должен принять самое лучшее решение для себя и для сборной. На следующей неделе мы обсудим мое будущее, сейчас не самый лучший момент.

Именно я выбрал первую тройку пенальтистов. Выбрал только троих первых, далее они были свободны в своем выборе. Но если бы мне пришлось сделать это снова, поступил бы так же. Это спорт. Футболисты на сто процентов выполнили эти наставления, но больше нет смысла об этом думать. У меня нет претензий к футболистам.

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У меня есть обида только на одного игрока – Пабло Сарабию. Я уронил его перед пенальти, а он создал два момента. Это была ошибка, он показал мне, что заслуживает больше минут. Никогда не захожу в раздевалку после игры, но сегодня зашел. Подбодрил игроков и поблагодарил за усилия. Сказал им, чтобы они шли дальше, что жизнь продолжается. Надеюсь, в будущем этот опыт пригодится им", – цитирует Луиса Энрике Marca .