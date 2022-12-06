Іспанці вперше після тріумфального фіналу-2010 вийшли на матч ЧС в синьому. Безпрецедентний випадок за останні 12 років. Після сенсаційної поразки від Японії Луїс Енріке повернув до стартового складу Альбу, Ляпорта, Асенсіо і Феррана. Велика несподіванка – поява Маркоса Льоренте на правому фланзі оборони. Аспі та Карвахаль не переконали тренера. У трьох попередніх поєдинках представник мадридського Атлетіко не провів жодної хвилини. Боротьба на флангах мала бути ключовою. Мората залишився на лаві запасних, попри 3 м'ячі на груповій стадії. Ферран, Ольмо і Асенсіо знову сформували атакувальне тріденте без чітко вираженої дев'ятки. Марокко нічим не здивувало, виставивши усіх найсильніших.

Ани

Іспанці високо пресингували і намагалися швидко повернути м'яч. Марокко чи не вперше перейшло центр поля на 5-й хвилині. Зієш і Буфаль вибігали у швидкі контратаки, у обох випадках невдало. Асенсіо дозволив себе обікрасти, Гаві сфолив перед власним штрафним, а Хакімі небезпечно виконав стандарт. Сімон провів сферу поглядом над хрестовиною. Буну уявив себе форвардом і ледь не подарував м'яч Асенсіо.

Тотальна перевага іспанців у володінні (75%) не приносила жодних дивідендів. Підопічні Луїса Енріке частенько грішили неточними передачами у фінальній третині. "Атласні леви" озброїлися тактикою японців, залишивши Бусі без м'яча. З півзахисником Барси персонально грав Ен-Несірі. Центрбек Родрі високо піднімався, аби допомогти з розіграшем. Льоренте не вражав ні в атаці, ні в обороні. Маркос дозволив прокинути собі м'яча поміж ніг, небезпечно обрізався.

Буну таки начудив у середині першого тайму. Чудернацький пас кіпера Севільї перехопив Ольмо, який миттєво подав у штрафний. Від Феррана м'яч відскочив до Гаві, той пробив метрів з 10-и, а Буну перевів у поперечку. Зрештою лайнсмен зафіксував положення поза грою у зята Лучо. Вже у наступній атаці Асенсіо вдалося уникнути офсайдної пастки після класної передачі Альби на вільний простір. Та списаний Мадридом вінгер поцілив у бокову сітку. Марокканці відповіли дальнім пострілом Мазрауї – Сімон парирував лише з другої спроби.

Перед самісінькою перервою марокканці двічі розірвали правий фланг оборони "Червоної Фурії". Спершу Агерд виграв другий поверх і промахнувся з кількох метрів. Згодом Льоренте і Педрі пропустили передачу за спини, але іспанцям вдалося погасити пожежу. Невиразні 45 хвилин у виконанні команди Лучо. Не вистачало швидкості та мобільності попереду. 70% володіння, 400 передач, 1 постріл, 0 ударів у площину. Льоренте нерідко грав "інтеріора", намагаючись атакувати вільний простір, Педрі підстраховував у захисті. Декілька разів саме через зону Маркоса суперники організували швидку відповідь. Марокко атакувало швидше і гостріше.

У другому таймі картина не змінилася. Марокко захищалося дуже низьким блоком. Ольмо знайшов момент для потужного удару з кута штрафного – Буну зіграв кулаками. Зрештою Луїс Енріке прибрав з поля Гаві (Солер) та Асенсіо (Мората). Обоє провалили гру. Вундеркінд каталонського гранда, якого сватають до принцеси Леонор, запам'ятався 7 втратами, 4 фолами і і лише половиною виграних єдиноборств (5 з 11). Мабуть, тепер у королівському домі задумаються.

Команди фактично грали без воріт. Підопічні Реграрі вибудували автобус перед власним штрафним, іспанці взагалі не знаходили вільного простору. Фанати "Ла Рохи" у соцмережах просили шанс для Ансу, однак Лучо не був би собою, якби прислухався до преси і уболівальників. Відтак, на полі з'явився швидкий Ніко Вільямс замість Асенсіо. Та загострювати продовжував лише Дані Ольмо, який пробив над поперечкою метрів з 20-и. Той же Ольмо намагався замкнути небезпечний простріл від Ніко.

Молодший з братів Вільямсів додав швидкості. Після передачі 20-річного вінгера Мората з гострого кута вистрелив паралельно з лінією воріт. Згодом вже Альваро котив під удар Ніко, та всюдисущий Амрабат заблокував сферу. На другій компенсованій хвилині до основного часу Унаї Сімон вирішив полоскотати нерви своїм партнерам. Ез Абде мав усі шанси перехопити м'яч після невдалого прийому кіпера Більбао. Так, він не вміє грати ногами, і навряд чи вже навчиться. На 90+5 Ляпорт замикав у падінні головою, а Буну ефектним сейвом перевів гру в овертайм. Четвертий за часів Лучо в збірній. Попередні три були на Євро-2020 проти Хорватії, Швейцарії та Італії.

Фаті та Бальде вийшли на восьмій хвилині додаткового часу. Буну продовжував веселити на виходах, можливо, уклав якесь таємне парі з Сімоном. У першому екстратаймі цікавіше виглядали іспанці, проте найкращий шанс втратив Шеддіра. Проскочивши повз Родрі з Бальде, нападник італійського Барі не зумів переграти Сімона фактично впритул. Унаї красиво парирував ногою. "Фурія" не доводила свої атаки до ударів. Мората пасував за лицеву, Ніко і Бальде просто не знаходили адресатів. Та все ж Сарабія міг вирвати перемогу на 120+3, але влучив у стійку після розкішної передачі Родрі! Усі схопилися за голови і пішли готуватися до серії пенальті.

У футбольній лотереї більше пощастило Марокко. Іспанців поховали невдалі удари Сарабії, Солера і Бускетса. Вирішальний пенальті реалізував Ашраф Хакімі у стилі легендарного Панєнки – 3:0. Один з фаворитів покидає ЧС-2022! "Атласні леви" у чвертьфіналі зустрінуться з переможцем пари Португалія – Швейцарія.