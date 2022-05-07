Серія В, 38 тур

Лечче – Порденоне – 1:0

Гол: Майєр, 46

Комо – Кремонезе – 1:2

Голи: Беллемо, 90+6 (п) – Ді Карімна, 28, 47 (п)

Перуджа – Монца – 1:0

Гол: Ферраріні, 85

Монца, якою опікуються Сільвіо Берлусконі та Адріано Галліані, втратила чудовий шанс вийти в Серію А без зайвих нервів. Для цього потрібно було перемагати Перуджу. Натомість "бріанзоді" стали єдиною командою в топ-6, яка в останньому турі зазнала поразки. Тепер доведеться грати у плей-офф.

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Виграв Серію В Лечче, який вже стає своєрідним "ліфтом". За останнє десятиліття "вовки" кілька разів вилітали та поверталися в еліту. Компанію їм складе Кремонезе, який повернувся на найвищий рівень Кальчо вперше за 27 років.

Клуб із Кремони у наступному році відзначить своє 120-ліття, але за цей час в Серії А провів лише 14 сезонів і ніколи не потрапляв у верхню десятку підсумкової турнірної таблиці. Не дивно, що свій промоушн "тигри" святкували аж до ранку. Футболісти склали компанію відданим уболівальникам.

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