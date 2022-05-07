Серия В, 38 тур

Лечче – Порденоне – 1:0

Гол: Майер, 46

Комо – Кремонезе – 1:2

Голы: Беллемо, 90+6(п) – Ди Каримна, 28, 47(п)

Перуджа – Монца – 1:0

Гол: Феррарини, 85

Монца, которая на попечительстве Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани, упустила отличный шанс выйти в Серию А без лишних нервов. Для этого нужно было побеждать Перуджу. Однако "брианзоди" стали единственной командой в топ-6, которая в последнем туре потерпела поражение. Теперь придется играть в плей-офф.

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Выиграл Серию В Лечче, который становится своеобразным "лифтом". За последнее десятилетие "волки" несколько раз вылетали и возвращались в элиту. Компанию им составит Кремонезе, вернувшийся на самый высокий уровень Кальчо впервые за 27 лет.

Клуб из Кремоны в следующем году отметит свое 120-летие, но за это время в Серии А провел всего 14 сезонов и никогда не попадал в верхнюю десятку итоговой турнирной таблицы. Неудивительно, что свой промоушн "тигры" праздновали до утра. Футболисты составили компанию преданным болельщикам.

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