Інтер мав останню можливість змусити Мілан нервувати. Більше "нерадзуррі" в нинішньому сезоні не будуть проводити матчі перед своїм конкурентом. Водночас підопічні Сімоне Індзагі й самі більше не мають права на помилку. Ба більше, змушені розраховувати, що в останніх трьох матчах "кузени" не зможуть набрати більше ніж 6 очок. Словом, інтрига на фініші Серії А максимальна.

Своєю чергою Емполі вже нічого не потрібно. Команда залишається у еліті, але шансів на єврокубки немає навіть теоретичних. Зрештою, турнірні завдання для "адзуррі" не впливають на мотивацію. Команда стала одним із приємних відкриттів. Особливо це на собі відчува Наполі, який двічі програв. Звітний матч став уже третім проти Інтера в нинішньому сезоні. У першому колі Емполі поступився (0:2), а в Кубку Італії фаворит досяг свого лише у овертаймі.

Старт сьогоднішньої гри шокував публіку на Сан-Сіро. Вже на 5-й хвилині Пінамонті, права на якого належать Інтеру, вивів Емполі вперед. Дуже швидко гості подвоїли перевагу – гол не зарахували через офсайд. Згодом VAR вже допоміг "адзуррі", не дозволивши головному арбітру призначити пенальті. Зрештою, "змії" таки пропустили другий м'яч. Знову в швидкій атаці. Помилкою Де Врея скористався Аслані.

Рахунок не має вводити в оману. Інтер більше володів м'ячем і постійно тиснув. Проблеми були лише з якістю моментів. Лише наприкінці тайму опір суперника вдалося зламати. Не без його допомоги. Сімоне Романьйолі забив у власні ворота. Іще до перерви Інтер навіть відігрався, завдяки точному удару Лаутаро Мартінеса після пасу від Чалханоглу.

У другому таймі малюнок гри не змінився. Інтер володів ініціативою, але якийсь час не міг втілити її у забитий м'яч. Захист гостей не встояв на 64-й хвилині. Вікаріо вже став героєм у кількох моментах, але з добиванням Лаутаро голкіпер впоратися ніяк не міг. Надто багато Емполі дозволяв біля власних воріт, а біля протилежних майже нічого не створював.

Сімоне Індзагі грамотно провів заміни, що дозволило його команді не зменшувати темп. Таким чином Інтер зміг провести завершальні хвилини матчу в атаці, а не сів у глуху оборону. Емполі, можливо, і хотів би спробувати відігратися, але зробити це, коли м'яч у суперника, неможливо. Якщо зовсім відверто, то гості мали б пропустити іще парочку голів. Це було б справедливо. Обмежилися лише одним. Вже у компенсований час Джеко практично створив гол для Алексіса.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Інтера з рахунком 4:2. "Нерадзуррі" набрали 78 очок та бодай тимчасово вийшли на перше місце в турнірній таблиці Серії А. Мілан відстає на одне очко й свій матч 36-го туру проведе післязавтра у Вероні. Емполі залишився на чотирнадцятій сходинці.