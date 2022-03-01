Легендарний голкіпер Джанлуїджі Буффон вирішив не вішати бутси на цвях і продовжити професіональні виступи.

Парма та 44-річний італієць узгодили і підписали новий контракт, який розрахований до літа 2024-го, інформує прес-служба клубу.

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Джанлуїджі пояснив продовження співпраці: "Я не відчуваю необхідності займатися іншими зайвими та безглуздими викликами. Це все ще захопливе завдання, яке я хочу зробити з усім містом, директорами клубу та власником. Я відчуваю, що можу зробити великий внесок".

Нагадаємо, у Парму, свій рідний клуб, Буффон повернувся влітку і відтоді провів 23 матчі в Серії В. Окрім "хрестоносців", футболіст ще пограв за Ювентус та ПСЖ.

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