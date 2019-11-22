Костишин: Гравцям Колоса важко дається Прем'єр-ліга

Головний тренер Колоса Руслан Костишин поділився думками щодо перспектив своєї команди у найближчих матчах.

"Головний акцент роботи під час паузи на збірні – це забиті голи. Гра нам вдається, немає провальних матчів, де ми б виглядали погано. Але ми не можемо забити гол у цих матчах і це залишає певний неприємний осад.

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Ми всі знаємо, що без голів не буває перемог. І як би гарно ти не грав, якщо не забивати голи, то максимум зіграєш внічию. Одним словом, більше працювали над якістю завершення атак.

Прем’єр-ліга для наших хлопців поки що дається важко. Якщо травми, то вони серйозні. З іншого боку всі грають і з Зорею, і з Десною. Ми для того и виходили до УПЛ, щоб грати такі матчі з такими суперниками. Без цього зростання клубу неможливе", – цитує Костишина офіційний сайт Колоса.

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До слова, у 15 турі УПЛ ковалівці зіграють проти Десни, яка наразі посідає третю сходинку чемпіонату.