Перший легіонер Колоса Вільх'яльмссон розповів, чого очікує від свого нового клубу

Ісландський нападник Арні Вільх'яльмссон поділився враженнями від своєї нової команди.

"У наших країн багато спільного. В Україні такі ж хороші люди, як і в Ісландії. Вони схожі між собою. Україна для мене як другий дім. Велика різниця в тому, що Ісландія – це острів, де всі один одного знають, а Україна – значно більша країна. Відповідно, і людей тут набагато більше.

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Ковалівка – це дуже приємне місце, тут дуже хороші умови для футболістів та футболу в цілому. Я дуже щасливий, що знаходжусь в Колосі. З нетерпінням чекаю того моменту, коли повернусь на поле. Моя мета – забити якомога більше м’ячів.

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Але перш за все я хочу допомогти команді набрати якомога більше очок і потрапити у першу шістку. Особисті цілі повинні допомогти команді досягти своїх цілей. Тут є хороші кваліфіковані гравці, але перше, що впало мені у вічі – це стосунки між футболістами. Тут дуже дружня команда. Сподіваюсь, що вже найближчим часом я добре потоваришую з хлопцями", – сказав Вільх'яльмссон в коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада, Вільх'яльмссоном підписав контракт з Колосом до кінця поточного сезону.

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