Шахтар та Десна потрапили у рейтинг європейських команд, які найменше пропускають

Одразу 2 українські клуби опинились у рейтингу за найменшою кількістю пропущених голів.

Портал playmakerstats склав рейтинг команд, які найменше пропустили на старті сезону з топ-10 європейських ліг за таблицею коефіцієнтів УЄФА.

Зінченко з великим відривом очолив рейтинг найпопулярніших українських футболістів в Instagram

Варто відзначити, що Шахтар разом із Брюгге ділить другу сходинку з показником 0,43 гола за матч. Чернігівська Десна розташувалась на 6-му місці (0,57).

Очолює даний рейтинг Бенфіка, в середньому португальці пропускають 0,36 гола за гру.

"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизм