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Шахтар та Десна потрапили у рейтинг європейських команд, які найменше пропускають

21:08 348 Читать на русском
Шахтар та Десна потрапили у рейтинг європейських команд, які найменше пропускають
Андрій Пятов / Фото ФК Шахтар

Одразу 2 українські клуби опинились у рейтингу за найменшою кількістю пропущених голів.

Портал playmakerstats склав рейтинг команд, які найменше пропустили на старті сезону з топ-10 європейських ліг за таблицею коефіцієнтів УЄФА.

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Варто відзначити, що Шахтар разом із Брюгге ділить другу сходинку з показником 0,43 гола за матч. Чернігівська Десна розташувалась на 6-му місці (0,57).

Очолює даний рейтинг Бенфіка, в середньому португальці пропускають 0,36 гола за гру.

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Теги
Шахтар Шахтар Бенфіка Бенфіка Десна Десна Рекорди
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