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"В українському футболі немає атакувальних гравців хорошого рівня", – Мазяр зробив відверту заяву

21:07 529 Читать на русском
"В українському футболі немає атакувальних гравців хорошого рівня", – Мазяр зробив відверту заяву
Володимир Мазяр / ФК Львів

Головний тренер Львова Володимир Мазяр розкритикував гравців групи атаки в чемпіонаті України.

"Стежив за командою. Деяких бразильців я особисто знаю, ми вже були знайомі, а з деякими тільки познайомилися. Якщо зараз розібратися в українському футболі, атакувальних гравців хорошого рівня в Україні немає.

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Хочу, щоб наші бразильці лише прогресували, допомагали українцям у плані техніки володіння м'ячем. Їм є чого в нас повчитися, а нам – чому у них. Це все треба з'єднати в одну команду – Львів", – сказав Мазяр Футбол NEWS.

Володимир Мазяр очолив Львів цього тижня, змінивши на посаді Богдана Блавацького.

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Теги
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