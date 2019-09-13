"В українському футболі немає атакувальних гравців хорошого рівня", – Мазяр зробив відверту заяву

Головний тренер Львова Володимир Мазяр розкритикував гравців групи атаки в чемпіонаті України.

"Стежив за командою. Деяких бразильців я особисто знаю, ми вже були знайомі, а з деякими тільки познайомилися. Якщо зараз розібратися в українському футболі, атакувальних гравців хорошого рівня в Україні немає.

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Хочу, щоб наші бразильці лише прогресували, допомагали українцям у плані техніки володіння м'ячем. Їм є чого в нас повчитися, а нам – чому у них. Це все треба з'єднати в одну команду – Львів", – сказав Мазяр Футбол NEWS.

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