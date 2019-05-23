Колос заявив стадіон імені Баннікова на матчі УПЛ, – ТаТоТаке

Ковалівський Колос у разі виходу в УПЛ гратиме у Києві на стадіоні ім. Баннікова.

Колос посідає 2 сходинку в турнірній таблиці Першої ліги і претендує на місце у плей-офф за право виходу в УПЛ.

Колос простимулював суперників Металіста 1925 та Волині перед вирішальним туром Першої ліги, – ТаТоТаке

Як повідомив журналіст шоу ТаТоТаке Сергій Болотніков, команда з Ковалівки вже заявила на матчі вищого дивізіону київський стадіон ім. Віктора Баннікова.

Раніше арена, яка належить УАФ і знаходиться біля Будинку футболу, вже використовувалась київським Арсеналом та донецьким Олімпіком.

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