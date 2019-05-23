Колос простимулював суперників Металіста 1925 та Волині перед вирішальним туром Першої ліги, – ТаТоТаке

Ковалівський Колос простимулював Авангард та Гірник-Спорт які зіграють проти Металіста 1925 та Волині відповідно.

Колос веде боротьбу з Волинню та Металістом 1925 за місце у плей-офф за право виходу в УПЛ.

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Як повідомляє журналіст шоу ТаТоТаке Сергій Болотніков, команда з Київської области вже простимулювала суперників своїх конкурентів – Гірник-Спорт та Авангард.

Усі троє претендентів на 2 місця у плей-офф мають по 51 пункту в активі. Сам Колос вдома зіграє проти Оболоні-Бровар.

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