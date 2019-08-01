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Колос заявив на УПЛ хавбека Динамо Оріховського

1 серпня 23:44 173 Читать на русском
Колос заявив на УПЛ хавбека Динамо Оріховського
Павло Оріховський / Соцмережі

Півзахисник Динамо Павло Оріховський виступатиме за Колос.

Новачок УПЛ Колос включив у свою заявку на сезон півзахисника київського Динамо Павла Оріховського, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги. Колос наразі не оголосив про трансфер хавбека, тому деталі переходу невідомі.

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До слова, у сезоні 2018/19 атакувальний півзахисник зіграв за Арсенал-Київ 24 поєдинки в усіх турнірах, де забив три голи та віддав три результативні передачі.

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Зауважимо, що Колос посів друге місце у минулорічному розіграші Першої ліги та вийшов в УПЛ, перегравши у стикових матчах Чорноморець. У першому турі Прем'єр-ліги команда Костишина здолала Маріуполь (2:1). Раніше клуб з київської області вже орендував у Динамо Євгенія Смирного.

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