Виконувачем обов'язків головного тренера Динамо став Олександр Шовковський, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Асистентами 48-річного фахівця стануть Еміліан Карас та Олег Гусєв. Тренером воротарів буде Михайло Михайлов.

До слова, Шовковський увійшов до тренерського штабу Луческу у січні 2023 року. Раніше він вже виконував обов'язки головного тренера, коли з 26 квітня по 21 червня "страхував" Мірчу на тренерському містку Динамо, поки той відновлювався після операції на стегні. Олександр навіть був визнаний найкращим тренером 24-го туру УПЛ сезону 2022/23.

Нагадаємо, напередодні Луческу подав у відставку після поразки Динамо від Шахтаря (0:1). Після 13-ти турів Динамо йде у турнірній таблиці УПЛ на сьомій сходинці, набравши 16 очок.

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