Клуб з Київської області пішов на хитрий крок, аби забезпечити собі вболівальницьку підтримку на трибунах.

Колос змінив вартість квитків на матч 14-го туру УПЛ проти Шахтаря, повідомляє офіційний сайт ковалівців.

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Відтепер вартість білетів у будь-який доступний до продажу сектор складає 1 гривню. Причиною такого кроку стали карантинні обмеження та складні умови для потрапляння на стадіон, а також бажання заохотити уболівальників прийти і особисто підтримати свою команду. Раніше придбані квитки за 10 та 50 грн можна використовувати як знижку у фан-шопі ковалівців.

Нагадаємо, поєдинок між Колосом та Шахтарем відбудеться у неділю, 7 листопада. Початок зустрічі о 17:00.

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