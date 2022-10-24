Чорноморець знову не зміг виграти у чемпіонаті, розділивши очки з Колосом у матчі 9-го туру УПЛ. Звіт читайте на "Футбол 24".

У серпні 2021-го футболісти й тренери карагандинського Шахтаря дивувались прольотам українських літаків над ареною в Ковалівці. Тоді пілоти готувались до параду до Дня Незалежності, а Колос боровся за вихід у єврокубки за переповнених трибун. Сьогодні літаки знову літали над стадіоном-красенем під час матчу – але тепер у них були бойові завдання.

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Через повітряну тривогу поєдинок "хліборобів" проти Чорноморця довелося перенести на годину. Можливо, цей факт дещо вибив гравців із тонусу, адже перший виявився катастрофічно нудним. Ковалівці провели всього один удар по воротах (неточний і негострий), а одесити пробили тричі. Все виглядало повільно й безідейно.

Тим не менш, за такої гри "морякам" вдалося відкрити рахунок. Це сталося на 26-й хвилині внаслідок подачі Кравченка з кутового – її вдало замкнув Селін. 0:1! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати. Футболісти Колоса покидали поле з матюками на вустах.

У роздягальні Ярослав Вишняк освіжив позицію форварда, випустивши Безбородька замість Попова. Денис нічим цікавим на старті другого тайму не відзначився, але загалом футбол став набагато швидшим і гострішим. Зокрема, на 50-60-х хвилинах обидві команди могли змінити рахунок.

Кравченко на 57-й мав шикарну можливість подвоїти перевагу Чорноморця, отримавши скидку від Юсова й потужно пробивши метрів з 18-ти. М'яч промайнув над правою хрестовиною! Колос відповів на 57-й вриванням Мякушка на правий край штрафного з ударом в дальній кут – Сергію до взяття воріт не вистачило лічених сантиметрів! На 65-й Мякушко стріляв з лету з лівої половини штрафного, однак сфера пройшла поруч із ближньою стійкою.

Десь із середини другого тайму стало помітно, що Колос володіє ініціативою й набирає оберти, чому неабияк сприяли атакувальні заміни – Болбата й Мілька замінили Ісаєнко й Оріховський. Чорноморець же почав "сідати". Контратаки у гостей поступово зникали, а от помилок в обороні більшало.

Одна з них вилилась у пенальті на 72-й хвилині – це Кравченко збив Смирного у власному карному майданчику. Оріховський з "позначки" спокійно розвів м'яч і голкіпера по різних кутах. 1:1!

Роман Григорчук одразу ж провів потрійну заміну. Замість Кузика, Наумця та Юсова на поле вийшли Штогрін, Бадібанга й Штогрін, однак перегорнути хід зустрічі їм не вдалося. Штогрін так і зовсім провалився – після одного з невдалих ривків на 88-й хвилині тренер провів зворотню заміну, випустивши Філі замість Андрія.

Колос деякий час ліз уперед, однак Ярославу Вишняку також довелося провести заміну. На 79-й хвилині Ільїн зіткнувся у штрафному з Селіним, причому Євген ненароком зачепив шипами голову Олега. Останнього замінив Кузик. Після цього ковалівці відійшли на власну половину, почавши захищати результат – дійшло навіть до вилучення Мякушка за фол у компенсований час.

Зрештою, господарі добилися свого. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Колос з 12 очками продовжує триматись на сьомій позиції, а Чорноморець лежить на дні турнірної таблиці з трьома заліковими балами. Перемог у активі одеситів досі нема.

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