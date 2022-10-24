Черноморец снова не смог выиграть в чемпионате, разделив очки с Колосом в матче 9-го тура УПЛ. Отчет читайте на "Футбол 24".

В августе 2021-го футболисты и тренеры карагандинского Шахтера удивлялись пролетам украинских самолетов над ареной в Ковалевке. Тогда пилоты готовились к параду ко Дню Независимости, а Колос боролся за выход в еврокубки при переполненных трибунах. Сегодня самолеты снова летали над стадионом-красавцем во время матча – но теперь у них были боевые задачи.

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Из-за воздушной тревоги поединок "хлеборобов" против Черноморца пришлось перенести на час. Возможно, этот факт несколько выбил игроков из тонуса, ведь первый оказался катастрофически скучным. Ковалевцы провели всего один удар по воротам (неточный и неострый), а одесситы пробили трижды. Все выглядело медленно и безыдейно.

Тем не менее, при такой игре "морякам" удалось открыть счет. Это произошло на 26-й минуте в результате подачи Кравченко с углового – ее удачно замкнул Селин. 0:1! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать. Футболисты Колоса покидали поле с матом на устах.

В раздевалке Ярослав Вишняк освежил позицию форварда, выпустив Безбородько вместо Попова. Денис ничем интересным на старте второго тайма не отметился, но в целом футбол стал намного быстрее и острее. В частности, на 50-60-х минутах обе команды могли изменить счет.

Кравченко на 57-й имел шикарную возможность удвоить преимущество Черноморца, получив скидку от Юсова и мощно пробив метров с 18-ти. Мяч пролетел над правой крестовиной! Колос ответил на 57-й врыванием Мякушко на правый край штрафной с ударом в дальний угол – Сергею до взятия ворот не хватило считанных сантиметров! На 65-й же Мякушко стрелял с лету с левой половины штрафной, однако сфера прошла рядом с ближней штангой.

Где-то с середины второго тайма стало заметно, что Колос владеет инициативой и набирает обороты, чему изрядно способствовали атакующие замены – Болбата и Милько заменили Исаенко и Ореховский. Черноморец же начал "садиться". Контратаки у гостей постепенно исчезали, а вот ошибок в обороне становилось больше.

Одна из них вылилась в пенальти на 72-й минуте – это Кравченко сбил Смирного в собственной штрафной площадке. Ореховский с "точки" спокойно развел мяч и голкипера по разным углам. 1:1!

Роман Григорчук сразу же провел тройную замену. Вместо Кузыка, Наумца и Юсова на поле вышли Штогрин, Бадибанга и Штогрин, однако перевернуть ход встречи им не удалось. Штогрин так и вовсе провалился – после одного из неудачных рывков на 88-й минуте тренер провел обратную замену, выпустив Фили вместо Андрея.

Колос некоторое время лез вперед, однако Ярославу Вишняку также пришлось провести замену. На 79-й минуте Ильин столкнулся в штрафной с Селиным, причем Евгений ненароком задел шипами голову Олега. Последнего заменил Кузык. После этого ковалевцы отошли на свою половину, начав защищать результат – дошло даже до удаления Мякушко за фол в компенсированное время.

В конце концов, хозяева добились своего. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Колос с 12 очками продолжает держаться на седьмой позиции, а Черноморец лежит на дне турнирной таблицы с тремя зачетными баллами. Побед в активе одесситов до сих пор нет.

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