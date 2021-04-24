Матч і онлайн-трансляція Колос – Ворскла на "Футбол 24" стартував о 17:00 на стадіоні в Ковалівці. Обидві команди претендують на путівку в єврокубки – підопічні Юрія Максимова на момент початку гри йшли четвертими (37 очок). Колос замикав топ-6 – 34 пункти. Цікаво, що в першому колі Ворскла розбила своїх опонентів з рахунком 3:0.

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Суперники підійшли до матчу у відмінній формі. Полтавці виграли два останні поєдинки, а Колос не програвав в УПЛ ще з 27 лютого. Шість поєдинків без поразок – рекордна серія в історії ковалівської команди в УПЛ залишає підопічним Костишина шанси на єврокубки в наступному сезоні. Зауважимо, що Колос втратив на цей поєдинок основного голкіпера – Євген Волинець здав позитивний тест на коронавірус.

Старт поєдинку обійшовся без гострих моментів. Хіба що Руслан Степанюк просив пенальті, натякаючи на гру рукою В'ячеслава Чурка. Ігор Пасхал не купився. Колос, у свою чергу, заробив право на перспективний штрафний, але Богданов влучив у стінку. А от наступний стандарт був гострішим. Мілько пробивав з меж воротарського, проте не зміг підлаштуватися під м'яч і не влучив у площину. Цей момент став останнім вартим уваги в першому таймі, який відверто розчарував.

А от у другому таймі пішли голи. Вже на 47-й хвилині Колос вийшов уперед. Денис Костишин чомусь опинився сам після подачі зі штрафного і реалізував свій шанс. Хавбек прийняв м'яч і спрямував його в сітку метрів з десяти. 1:0 на користь ковалівців. Тут же Колос міг збільшити свою перевагу, але Чурко відпустив м'яч і дозволив Різнику нейтралізувати загрозу.

Ворскла теж мала свій шанс, але Кирило Петров у підкаті перервав простріл Кане на лінію воротарського. А от Владислав Кулач був практично непомітним – найкращого бомбардира УПЛ надійно прикрили.

На 65-й хвилині Колос отримав право на пенальті. Євген Ісаєнко, який буквально щойно з'явився на полі, тікав віч-на-віч із кіпером, але його збив Яворський. Жовта картка і 11-метровий. До м'яча підійшов В'ячеслав Чурко, удар якого потягнув Різник. На жаль для Ворскли, сам Чурко встиг на добивання і подвоїв рахунок. Під завісу поєдинку ковалівці забили втретє. Різник врятував після удару Петрова, але з добиванням Смирного впоратися не зміг. 3:0 – Ворскла в нокауті.

У підсумку, перемога Колоса, яка неймовірно закрутила інтригу в боротьбі за єврокубки. Команда Костишина продовжила безпрограшну серію до рекордних семи матчів, набрала 37 очок і наздогнала Ворсклу – команди ділять 4-5 місця. У Десни 36 пунктів і матч в запасі. Зоря набрала 38 балів, але має на дві гри менше.

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