Матч и онлайн-трансляция Колос – Ворскла на "Футбол 24" стартовал в 17:00 на стадионе в Ковалевке. Обе команды претендуют на путевку в еврокубки – подопечные Юрия Максимова на момент начала игры шли четвертыми (37 очков). Колос замыкал топ-6 – 34 пункта. Интересно, что в первом круге Ворскла разбила своих оппонентов со счетом 3:0.

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Соперники подошли к матчу в отличной форме. Полтавчане выиграли два последних поединка, а Колос не проигрывал в УПЛ еще с 27 февраля. Шесть поединков без поражений – рекордная серия в истории ковалевской команды в УПЛ оставляет подопечным Костышина шансы на еврокубки в следующем сезоне. Заметим, что Колос потерял на этот поединок основного голкипера – Евгений Волынец сдал положительный тест на коронавирус.

Старт поединка обошелся без острых моментов. Разве что Руслан Степанюк просил пенальти, намекая на игру рукой Вячеслава Чурко. Игорь Пасхал не купился. Колос, в свою очередь, заработал право на перспективный штрафной, но Богданов попал в стенку. А вот следующий стандарт был более острым. Милько пробивал из пределов вратарской, однако не смог подстроиться под мяч и не попал в створ. Этот момент стал последним достойным внимания в первом тайме, который откровенно разочаровал.

А вот во втором тайме пошли голы. Уже на 47-й минуте Колос вышел вперед. Денис Костышин почему-то оказался сам после подачи со штрафного и реализовал свой шанс. Хавбек принял мяч и направил его в сетку метров с десяти. 1:0 в пользу ковалевцев. Тут же Колос мог увеличить свое преимущество, но Чурко отпустил мяч и позволил Ризныку нейтрализовать угрозу.

Ворскла тоже имела свой шанс, но Кирилл Петров в подкате прервал прострел Кане на линию вратарской. А вот Владислав Кулач был практически незаметным – лучшего бомбардира УПЛ надежно прикрыли.

На 65-й минуте Колос получил право на пенальти. Евгений Исаенко, который буквально только что появился на поле, убежал один на один с вратарем, но его сбил Яворский. Желтая карточка и 11-метровый. К мячу подошел Вячеслав Чурко, удар которого потянул Ризнык. К сожалению для Ворсклы, сам Чурко успел на добивание и удвоил счет. Под занавес поединка ковалевцы забили в третий раз. Ризнык спас после удара Петрова, но с добиванием Смирного справиться не смог. 3:0 – Ворскла в нокауте.

В итоге, победа Колоса, которая невероятно закрутила интригу в борьбе за еврокубки. Команда Костышина продлила беспроигрышную серию до рекордных семи матчей, набрала 37 очков и догнала Ворсклу – команды делят 4-5 места. У Десны 36 пунктов и матч в запасе. Заря набрала 38 баллов, но имеет на две игры меньше.

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