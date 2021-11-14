"Прихід Дмитра Михайленка на посаду головного тренера Колоса? Поки що все на рівні чуток. Я кажу, що Ярослав Вишняк поки керуватиме клубом.

Колос розглядає екс-тренера збірної Росії на посаду нового наставника

До зимової паузи? Час покаже. Ми розглядаємо всіх безробітних тренерів як претендентів, але поки що команду готує до гри Вишняк – цим все сказано", – розповів Лисицький у коментарі Футбол News.

До слова, раніше серед головних кандидатів на тренерство у Колосі ЗМІ називали прізвища Григорчука, Михайленка, Кононова та Костишина.

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