Колос прояснив ситуацію з пошуками нового головного тренера
19:56 - Читать на русском
Спортивний директор Колоса Віталій Лисицький поділився думками щодо можливого наставника ковалівців.
"Прихід Дмитра Михайленка на посаду головного тренера Колоса? Поки що все на рівні чуток. Я кажу, що Ярослав Вишняк поки керуватиме клубом.
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До зимової паузи? Час покаже. Ми розглядаємо всіх безробітних тренерів як претендентів, але поки що команду готує до гри Вишняк – цим все сказано", – розповів Лисицький у коментарі Футбол News.
До слова, раніше серед головних кандидатів на тренерство у Колосі ЗМІ називали прізвища Григорчука, Михайленка, Кононова та Костишина.
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