Колос продовжує перебирати кандидатів на вакантне місце наставника головної команди. Черговим претендентом став Денис Бушуєв, який має досвід тренерської роботи у Мюнхен 1860, повідомляє Meta Ratings.

Колос провів переговори з Григорчуком та Михайленком, – джерело

39-річний фахівець – уродженець Санкт-Петербурга з німецьким паспортом. Він вже встиг зустрітися з представниками Колоса і справив на них позитивне враження, адже керівництво ковалівців начебто вирішило змінити вектор розвитку клубу з акцентом на європейську модель.

За інформацією видання, у Колосі не мають наміру відтягувати питання з призначенням головного тренера до зими, щоб новий наставник у матчах чемпіонату, що залишилися, встиг познайомитися з потенціалом наявних виконавців і якісно провів зимові збори.

Бушуєв розпочинав професіональну кар'єру у Зеніті у 1998 році, а через рік переїхав до Німеччини, де виступав за Герту, Оберхаузен та Мюнхен 1860.Тренерську роботу починав в академії "левів", а у 2016 році був в. о. головного тренера Мюнхен 1860. У 2018-му очолював юнацьку збірну Росії, а з 2020 по 2021 рр. тренував Ленінградець.

До слова, раніше серед головних кандидатів на тренерство у Колосі ЗМІ називали прізвища Григорчука, Михайленка, Кононова та Костишина.

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