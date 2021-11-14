Колос прояснил ситуацию с поисками нового главного тренера
19:59 - Читати українською
Спортивный директор Колоса Виталий Лисицкий поделился мнениями о возможном наставнике ковалёвцев.
"Приход Дмитрия Михайленко на должность главного тренера Колоса? Пока все на уровне слухов. Я говорю, что Ярослав Вишняк пока будет руководить клубом.
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До зимней паузы? Время покажет. Мы рассматриваем всех безработных тренеров как претендентов, но пока команду готовит к игре Вишняк – этим все сказано", – рассказал Лисицкий в комментарии Футбол News.
К слову, ранее среди главных кандидатов на тренерство в Колосе СМИ называли фамилии Григорчука, Михайленко, Кононова и Костышина.
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