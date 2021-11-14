"Приход Дмитрия Михайленко на должность главного тренера Колоса? Пока все на уровне слухов. Я говорю, что Ярослав Вишняк пока будет руководить клубом.

Колос рассматривает экс-тренера сборной России на должность нового наставника

До зимней паузы? Время покажет. Мы рассматриваем всех безработных тренеров как претендентов, но пока команду готовит к игре Вишняк – этим все сказано", – рассказал Лисицкий в комментарии Футбол News.

К слову, ранее среди главных кандидатов на тренерство в Колосе СМИ называли фамилии Григорчука, Михайленко, Кононова и Костышина.

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