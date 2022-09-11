Металіст 1925 в рамках 4-го туру УПЛ зазнав нищівної поразки від СК Дніпра-1 (0:3). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 здорово розпочав чемпіонат, розгромивши Динамо й здолавши Верес без пропущених голів. У матчі з Металістом 1925 "спортклубівці" вважались фаворитами, однак суперник був непростий – харків'яни відібрали очки у Шахтаря й перестріляли Ворсклу, не знаючи поразок на старті сезону. До того ж, підопічні Олександра Кучера були втомлені важким протистоянням з АЗ посеред тижня.

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На жаль для вболівальників "жовто-синіх", дніпровці домінували у зустрічі. СК Дніпро-1 у першому таймі володів м'ячем 60% часу, вів за ударами з рахунком 8:2 (у площину воріт – 2:0) і створив два гольових моменти. Обидва змарнував Довбик, який з меж штрафного пробивав по нижніх кутах – м'яч пролетів у сантиметрах від стійки. Крім того, пригадується вривання Гуцуляка на правий край з ударом у дальній, але він виявився занадто слабким.

Відпочивати команди відправились за нулів на табло, а от на старті другого тайму Металіст 1925 здивував. По-перше, команда непогано закрилась у середньому блоці, мало що дозволяючи дніпровцям. По-друге, харків'яни створили свій перший момент – це Борячук на 50-й хвилині отримав розрізну передачу й вийшов майже віч-на-віч з Валефом. На жаль для "жовто-синіх", м'яч після удару Андрія прокотився поруч з дальньою стійкою.

СК Дніпро-1 доволі швидко адаптувався до гри Металіста 1925, почавши розтягувати оборону суперника й створюючи ізоляції на флангах. На 60-й хвилині це могло завершитись голом Назаренка – Олександр отримав пас від Довбика й з лівого краю штрафного пробив у ближню штангу! Ще через дві хвилини "спортклубівці" таки добились свого: Назаренко заробив кутовий, Амаш виконав навіс, а Адамюк замкнув – 1:0!

На 66-й хвилині підопічні Олександра Кучера ще й подвоїли свою перевагу. Адамюк запустив високу подачу по правому флангу, Назаренко скинув її на хід Довбику, а Артем увірвався на правий край штрафного й покотив м'яч повз Мозіля – 2:0! Це його дебютний гол у сезоні. На 68-й форвард міг і дубль оформити, пробивши метрів з п'яти після прострілу Піхальонка, але влучити у ворота не вдалося.

Металіст 1925 в останні 20 хвилин так і не зміг нічим відповісти, хоча Валерій Кривенцов випустив Русина, Кравченка і новачка Вачіберадзе. Олександр Кучер, своєю чергою, кинув у бій Горбунова, Когута, Громова й Балулі.

Ці заміни проявили себе шикарно: Балулі на 82-й хвилині класно пробивав з-за меж штрафного у дальню дев'ятку (Мозіль парирував), а на 89-й хвилині Громов влаштував розгром – він пробив у ближній кут після прориву Когута правим флангом. 3:0!

СК Дніпро-1 набрав 9 очок і піднявся на другу позицію в таблиці, маючи гру в запасі. Металіст з 5 заліковими балами в активі тримається восьмим.

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