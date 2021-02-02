"Вчора інтернет-ресурси вибухнули новиною щодо відрахування Євгена Селезньова з нашого клубу. Аби припинити спекуляції та чутки з цього приводу, повідомляємо наступне: Євген Селезньов дійсно залишив розташування команди, яка зараз перебуває у Туреччині на навчально-тренувальних зборах.

Селезньов озвучив свою версію відходу з Колоса – ветеран налаштований продовжити кар'єру в іншому клубі УПЛ

У контрольній грі з брестським Рухом, яка відбулась 31 січня у м. Белек, Селезньов участі не брав. В той же день він вилетів до Києва. Більше інформації та коментарі керівництва клубу з приводу цієї ситуації очікуйте на нашому сайті найближчим часом", – йдеться у заяві Колоса.

Нагадаємо, раптовий відхід Селезньова пов'язують з черговим порушенням режиму, яке переповнило чашу терпіння тренера ковалівців Руслана Костишина.

"Сам винен": Мар'ян Швед дав відверте інтерв'ю – назвав усі причини недавнього застою і шкодує лише про одне