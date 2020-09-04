Колос офіційно припинив співпрацю з Вільх'яльмссоном
Ісландський форвард Арні Вільх'яльмссон відтепер не гратиме в українському чемпіонаті.
Арні Вільх'яльмссон та Колос вирішили припинити співпрацю за обопільною згодою, повідомляє офіційний Інстаграм клубу з Ковалівки. Таке рішення було прийнято після розмови з президентом Андрієм Засухою.
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Раніше головний тренер Колоса Руслан Костишин повідомив, що ісландський форвард покине клуб через сімейні обставини, зокрема через батьків та нову дівчину.
Нагадаємо, ісландський форвард приєднався до Колоса у листопаді 2019 року. У минулому сезоні провів за "хліборобів" 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 1 результативну передачу.
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