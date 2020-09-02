"Селезньов пообіцяв добре виконувати свою роботу. У нього є мрія – стати найкращим бомбардиром УПЛ. І я розумію, що для нього це більше, ніж мрія. Думаю, дуже добре, що футболіст мріє це зробити, значить у нього є характер.

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Чи обіцяв мені Євген, що не буде вживати алкоголь, як колись обіцяв це Ігору Тудору? Я дозволяю вживати алкоголь, у цьому немає проблем. Просто треба знати – коли, як і скільки. У мене немає заборони на алкоголь, ми всі люди. Просто всьому має бути свій час.

Чим він займається окрім футболу? Та чим він тільки не займається. І на хокей любить ходити, і на бокс. Йому дали вихідний – він пішов на хоккей. Я йому кажу: "У тебе такі навантаження, а ти ще на хокей". А він відповідає: "Мені треба вагу скинути". Сподіваюся, він нам допоможе. Він мені нагадує мого покійного друга – Закарлюку. Мені є з чим порівнювати, вони з ним дуже схожі.

У Селезньова така натура, що він постійно ниє. Але на тестах вклався в усі відрізки по часу. Виконав, хоч і нив і бурчав. Не всі ж будуть однакові", – сказав Костишин у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, останнім клубом Селезньова був Бурсаспор – у сезоні 2019/20 українець провів у футболці турецького клубу 28 матчів, записавши до свого активу 10 голів та 2 асисти. З "хліборобами" форвард підписав однорічну угоду.

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