Исландский форвард Арни Вильхьяльмссон отныне не будет играть в украинском чемпионате.

Арни Вильхьяльмссон и Колос решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию, сообщает официальный Инстаграм клуба з Коваливки. Такое решение было принято после разговора с президентом Андреем Засухой.

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Ранее главный тренер Колоса Руслан Костышин сообщил, что исландский форвард покинет клуб по семейным обстоятельствам, в частности из-за родителей и новой девушки.

Напомним, исландский форвард присоединился к Колосу в ноябре 2019 года. В прошлом сезоне провел за "хлеборобов" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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