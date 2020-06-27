Колос обіграв Олександрію завдяки вихованцям Динамо та перервав кошмарну серію – шедевр Ковальця не врятував "містян"

Олександрія поступилася Колосу в рамках 28 туру УПЛ з рахунком 2:1. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Обидві команди підходили до матчу з поганим настроєм. Колос сподобався в поєдинках з Шахтарем і Динамо, однак мав 7-матчеву програшну серію. Олександрія навпаки розчарувала в останніх турах – нуль очок і 13 пропущених за 3 гри. Вийшовши у поганій формі з карантину, "містяни" швидко вибули з боротьби за медалі.

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Колос і Олександрія досить активно розпочали матч. Вже на першій хвилині обмінялися моментами. Гості намагалися володіти ініціативою та бити по воротах, але Ковалець і Задерака вистрілили повз ціль. Господарі відповідали не гірше – Гавриш міг забити після першого в зустрічі кутового, проте Паньків був на місці.

На 20-й хвилині Колос повів у рахунку, організувавши класну контратаку правим флангом. Ефектна комбінація завершилася пасом Морозка на Лисенка, а вихованець Динамо обвів голкіпера точним ударом у дальню "дев'ятку". Щоправда, легітимність гола піддавалася сумнівам, адже за мить до цього Ємець зіграв рукою біля власного штрафного майданчика. Суддя цього не побачив.

Колос продовжував створювати гострі моменти. Вільх'яльмссон відгукнувся на подачу Морозка справа – Паньків зафіксував м'яч у руках. А вже на 29-й хвилині воротар збірної України був безсилим. Орендований у Динамо Смирний хвацько проскочив крізь жахливу оборону "містян" і відкотив трішки назад Лисенку. Форвард з допомогою рикошету переграв Паньківа – 2:0.

До кінця першого тайму Олександрія взяла м'яч під контроль і всіма силами намагалася відігратися. На жаль для Володимира Шарана, класно діяв чужий голкіпер. Волинець взяв удар Банади головою, а потім потягнув прицільний удар у кут від Ковальця. Олександрія зустріла перерву в атаках, але Колос солідно оборонявся.

Відразу по перерві "містяни" скоротили відставання після геніального проходу Ковальця. Лідер Олександрії підхопив м'яч за межами штрафного майданчика, у стилі Мессі нанизав п'ятьох суперників і невідпорно пробив у ворота. Фантастично!

Колос міг відразу відновити комфортну перевагу – Лисенко, отримавши чудовий пас з правого флангу, вискочив сам на сам з голкіпером, але програв дуель Паньківу. Олександрія атакувала, а моменти виникали в Колоса. Смирний ударом над поперечиною завершив контрвипад, а Парамонов ледь не забив зі штрафного після подачі Богданова.

Олександрія все ж витискала дещо. Ковалець викотив майже на порожні ворота Сітало – той не зумів замкнути. Потім Банада небезпечно пробивав після штрафного – арбітри зафіксували мінімальний офсайд. На останніх хвилинах Олександрія претендувала на два пенальті. І якщо Ковальцю арбітр показав жовту за симуляцію, то падіння Лучкевича судді взагалі залишили без уваги.

До фінального свистка рахунок не змінився – 2:1 на користь Колоса. Колос перервав невдалу серію, набрав 29 очок, але залишився останнім у верхній шістці. Олександрія перебуває на п'ятому місці – єврокубки під загрозою.

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