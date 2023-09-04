Бразильський нападник, який приєднався до Колоса ще в липні 2021 року, нарешті може повноцінно приєднатись до клубу з Ковалівки, повідомляє Telegram-канал Бомбардир.

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Каріока покидав ковалівців тричі після початку повномасштабної війни з Росією (оренди в польську Яґеллонію, угорський Залаегерсег та азербайджанський Сумгаїт). Але його думка змінилась після того, як бразилець поспілкувався зі своїм співвітчизником Рангелем, який нещодавно теж став гравцем Колоса.

Проте, Каріока приєднається до ковалівців вже після паузи на матчі збірних. До слова, Дієго встиг провести за Колос 13 поєдинків, у яких відзначився 1 голом. Transfermarkt оцінює бразильця у 300 тисяч євро.

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