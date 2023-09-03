До звітного матчу команди підійшли, маючи однакову кількість очок. Читалася зустріч типових середняків УПЛ – без видовища, з малою кількістю моментів, зате з боротьбою, криками і суперечками.

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У результаті, долю поєдинку визначили помилки, яких у Колоса було значно більше. Несподіванкою стала невпевнена гра Бурди, який подарував чудовий шанс Ілічу. Бондаренко підстрахував партнера, а за кілька хвилин не дограв уже сам. Розкішний пас Стецькова за спини центрбекам господарів підібрав Задерака й легко переграв голкіпера.

Колос міг би зрівняти ще до перерви, але не використав свої напівмоменти. У другому таймі господарі заграли ще активніше – тільки ніяк не могли вразити ворота суперника. Натомість у Кривбаса залітало. Понєдєльнік забив після кутового, а наприкінці матчу Задерака оформив дубль. Максим із флангу чи то бив, чи то навішував. Головне, що м'яч закрутився у ближній кут, поки Фесюн "читав" передачу. Максимально провально оцінив епізод голкіпер Колоса.

Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Кривбаса. Наряд такий рахунок справедливий, але підопічні Юрія Вернидуба заслужили забрати три очки. Після шести турів у криворіжців 11 залікових пунктів, завдяки чому вони бодай тимчасово піднялися на третє місце.