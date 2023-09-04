Нападающий Диего Кариока в ближайшее время должен наконец присоединиться к ковалевскому клубу.

Бразильский нападающий, который присоединился к Колосу еще в июле 2021 года, наконец может полноценно присоединиться к клубу из Ковалевки, сообщает Telegram-канал Бомбардир.

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Кариока покидал ковалевцев трижды после начала полномасштабной войны с Россией (аренды в польскую Ягеллонию, венгерский Залаэгерсег и азербайджанский Сумгаит). Но его мнение изменилось после того, как бразилец пообщался со своим соотечественником Рангелем, который недавно тоже стал игроком Колоса.

Однако, Кариока присоединится к ковалевцам уже после паузы на матчи сборных. К слову, Диего успел провести за Колос 13 поединков, в которых отметился 1 голом. Transfermarkt оценивает бразильца в 300 тысяч евро.

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