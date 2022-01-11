Гравці Колоса виходять з відпустки 18 січня, а з 21-го розпочнуть тижневі збори, повідомляє meta-ratings. За цей час тренерський штаб перегляне близько 10 потенційних новачків, серед яких є і легіонери.

Колос може підписати півзахисника збірної Естонії

28 січня команда вирушить до Туреччини на збори, де планує провести аж 7 спарингів: проти сербського Радніка (1 лютого), чорногорським Рударом (5 лютого), казахським Каспієм (11 лютого), боснійським Сараєво (12 лютого) та естонською Левадією (17 лютого). Ще з двома командами наразі ведуться переговори – контракти на проведення поєдинків підпишуть до кінця цього тижня.

Додамо, що Колос завершив першу частину сезону на 8 позиції, маючи в активі 24 очки.

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