Игроки Колосса выходят из отпуска 18 января, а с 21-го начнут недельные сборы, сообщает meta-ratings. За это время тренерский штаб пересмотрит около 10-ти потенциальных новичков, среди которых есть и легионеры.

Колос может подписать полузащитника сборной Эстонии

28 января команда отправится в Турцию на сборы, где планирует провести 7 спаррингов: против сербского Радника (1 февраля), черногорским Рударом (5 февраля), казахским Каспием (11 февраля), боснийским Сараево (12 февраля) и эстонской Левадией (17 февраля) ). Еще с двумя командами ведутся переговоры – контракты на проведение поединков подпишут до конца этой недели.

Добавим, что Колос завершил первую часть сезона на 8 позиции, имея в активе 24 очка.

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