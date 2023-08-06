Чорноморець поступився Колосу в рамках другого туру УПЛ 2023/24. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Сьогоднішні суперники почали сезон матчами проти новачків елітного дивізіону. Чорноморець без проблем розібрався з ЛНЗ (2:0), а от Колос так і не зумів дотиснути Оболонь (матч завершився без голів).

Кривбас у матчі з трьома пенальті та вилученням впевнено переміг Зорю

Зрештою, і сьогодні оновлений захист ковалівців діяв впевнено. А от атаці бракувало переконливості. На старті гри непогано загострював Безбородько, але забити не вдалося. Оці слова про атаку стосуються і Чорноморця. Найнебезпечнішим моментом першого тайму стало випадкове влучання в руку Бурді. Судді розібралися безпомилково – пенальті немає. До слова, на матчі працював VAR.

По перерві особливих змін не відбулося. Тренери намагалися тасувати футболістів. Однак ні свіжі сили, ні тактичні перестановки жодним чином атаку не оживили. У підсумку долю матчу вирішили помилки в обороні. Ближче до фінального свистка оборона Чорноморця розсипалася. Спочатку залишили самого Велетня, який після навісу з флангу без спротиву замкнув подачу, а невдовзі розіграш стандарту завершився голом Цурікова.

Завдяки цій перемозі Колос набрав уже 4 очки та бодай тимчасово піднявся на третє місце в турнірній таблиці УПЛ, потіснивши звідти Шахтар завдяки кращій різниці м'ячів. У Чорноморця залишилося три залікових пункти та проміжна п'ята позиція. Втім, очевидно, що на цьому етапі сезону місця в таблиці не мають жодного значення.