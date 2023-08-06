Черноморец уступил Колосу в рамках второго тура УПЛ 2023/24. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Сегодняшние соперники начали сезон матчами против новичков элитного дивизиона. Черноморец без проблем разобрался с ЛНЗ (2:0), а вот Колос так и не сумел дожать Оболонь (матч завершился без голов).

В конце концов, и сегодня обновленная защита ковалевцев действовала уверенно. А вот атаке не хватало убедительности. На старте игры неплохо обострял Безбородько, но забить не удалось. Эти слова об атаке касаются и Черноморца. Самым опасным моментом первого тайма стало случайное попадание в руку Бурде. Судьи разобрались безошибочно – пенальти нет. Кстати, на матче работал VAR.

После перерыва особых изменений не произошло. Тренеры пытались тасовать футболистов. Однако ни свежие силы, ни тактические перестановки никак атаку не оживили. В итоге судьбу матча решили ошибки в обороне. Ближе к финальному свистку оборона Черноморца рассыпалась. Сначала оставили на едине Велетня, который после навеса с фланга без сопротивления замкнул подачу, а вскоре розыгрыш стандарта завершился голом Цурикова.

Благодаря этой победе Колос набрал уже 4 очка и хотя бы временно поднялся на третье место в турнирной таблице УПЛ, потеснив оттуда Шахтер благодаря лучшей разнице мячей. У Черноморца осталось три зачетных пункта и промежуточная пятая позиция. Впрочем, очевидно, что на этом этапе сезона места в таблице не имеют никакого значения.