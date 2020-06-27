Колос – Олександрія: Шаран розкритикував арбітра матчу та кількох своїх підопічних

Наставник Олександрії залишився незадоволеним грою своєї команди у поєдинку 28-го туру УПЛ проти Колоса. Свою порцію критики отримав і Дмитро Бондаренко – головний арбітр поєдинку.

Нагадаємо, Колос перервав безвиграшну серію завдяки двом голам Володимира Лисенка. Дубль екс-динамівця допоміг команді Руслана Костишина здолати Олександрію, яка залишилася на 5-му місці УПЛ.

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"Погано розпочали матч, пропустивши два м'ячі. Після цього ми почали грати в футбол. Давати фору в два м'ячі в таку спеку – дуже важко. Але хлопці старалися, намагалися зрівняти рахунок. Звичайно, вплинули помилки суддівські. Вважаю, що у ворота Колоса не поставили два пенальті. Колос зрозумів, що треба грати на контратаках, тому що ми відкрилися. Були гойдалки в одну й іншу сторону. Вважаю, ми не заслуговували на поразку.

Незадоволений діями деяких гравців. Не хочу називати прізвища, я сказав у роздягальні. Перед матчем я говорив з хлопцями, вони сказали, що готові. У мене були сумніви по одній-двох позиціях. Але я довірився цим гравцям – на жаль, вони не виправдали це. Для обох команд була спека. Швидкості були не ті. Приємніше грати пізніше. Тому футбол був повільним, багато помилок. Фізично почали раніше втомлюватися через спеку.

Я починав матч на трибуні, тому що дуже важко було стояти на такій спеці, а зверху краще видно. А побачив я, що ми пропустили два м'ячі", – розповів Шаран в ефірі Youtube-каналу Колоса.

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