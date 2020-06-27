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Колос – Олександрія: Шаран розкритикував арбітра матчу та кількох своїх підопічних

21:52 - Читать на русском
Колос – Олександрія: Шаран розкритикував арбітра матчу та кількох своїх підопічних
Володимир Шаран / ФК Олександрія

Наставник Олександрії залишився незадоволеним грою своєї команди у поєдинку 28-го туру УПЛ проти Колоса. Свою порцію критики отримав і Дмитро Бондаренко – головний арбітр поєдинку.

20’ Володимир Лисенко
29’ Володимир Лисенко
 
Кирило Ковалець 49’
20’ Володимир Лисенко
29’ Володимир Лисенко
49’ Кирило Ковалець

Нагадаємо, Колос перервав безвиграшну серію завдяки двом голам Володимира Лисенка. Дубль екс-динамівця допоміг команді Руслана Костишина здолати Олександрію, яка залишилася на 5-му місці УПЛ.

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"Погано розпочали матч, пропустивши два м'ячі. Після цього ми почали грати в футбол. Давати фору в два м'ячі в таку спеку – дуже важко. Але хлопці старалися, намагалися зрівняти рахунок. Звичайно, вплинули помилки суддівські. Вважаю, що у ворота Колоса не поставили два пенальті. Колос зрозумів, що треба грати на контратаках, тому що ми відкрилися. Були гойдалки в одну й іншу сторону. Вважаю, ми не заслуговували на поразку.

Незадоволений діями деяких гравців. Не хочу називати прізвища, я сказав у роздягальні. Перед матчем я говорив з хлопцями, вони сказали, що готові. У мене були сумніви по одній-двох позиціях. Але я довірився цим гравцям – на жаль, вони не виправдали це. Для обох команд була спека. Швидкості були не ті. Приємніше грати пізніше. Тому футбол був повільним, багато помилок. Фізично почали раніше втомлюватися через спеку.

Я починав матч на трибуні, тому що дуже важко було стояти на такій спеці, а зверху краще видно. А побачив я, що ми пропустили два м'ячі", – розповів Шаран в ефірі Youtube-каналу Колоса.

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Арбітри Колос Колос Колос - Олександрія Олександрія Олександрія Володимир Володимир Шаран
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