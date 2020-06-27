Колос – Александрия: Шаран раскритиковал арбитра матча и нескольких своих подопечных

Наставник Александрии остался недоволен игрой своей команды в поединке 28-го тура УПЛ против Колоса. Свою порцию критики получил и Дмитрий Бондаренко – главный арбитр поединка.

Напомним, Колос прервал безвыигрышную серию благодаря двум голам Владимира Лысенко. Дубль экс-динамовца помог команде Руслана Костышина одолеть Александрию, которая осталась на 5-м месте УПЛ.

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"Плохо начали матч, пропустив два мяча. После этого мы начали играть в футбол. Давать фору в два мяча в такую ​​жару – очень трудно. Но ребята старались, пытались сравнять счет. Конечно, повлияли ошибки судейские. Считаю, что в ворота Колоса не поставили два пенальти. Колос понял, что надо играть на контратаках, потому что мы открылись. Были качели в одну и другую сторону. Считаю, мы не заслуживали поражения.

Недоволен действиями некоторых игроков. Не хочу называть фамилии, я сказал в раздевалке. Перед матчем я говорил с ребятами, они сказали, что готовы. У меня были сомнения по одной-двум позициям. Но я доверился этим игрокам – к сожалению, они не оправдали это. Для обеих команд была жара. Скорости были не те. Приятнее играть позже. Поэтому футбол был медленным, много ошибок. Физически начали раньше уставать из-за жары.

Я начинал матч на трибуне, потому что очень трудно было стоять на такой жаре, а сверху лучше видно. А увидел я, что мы пропустили два мяча", – рассказал Шаран в эфире Youtube-канала Колоса.

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