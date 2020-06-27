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Колос – Александрия: Шаран раскритиковал арбитра матча и нескольких своих подопечных

21:52 - Читати українською
Колос – Александрия: Шаран раскритиковал арбитра матча и нескольких своих подопечных
Владимир Шаран / ФК Александрия

Наставник Александрии остался недоволен игрой своей команды в поединке 28-го тура УПЛ против Колоса. Свою порцию критики получил и Дмитрий Бондаренко – главный арбитр поединка.

20’ Владимир Лысенко
29’ Владимир Лысенко
 
Кирилл Ковалец 49’
20’ Владимир Лысенко
29’ Владимир Лысенко
49’ Кирилл Ковалец

Напомним, Колос прервал безвыигрышную серию благодаря двум голам Владимира Лысенко. Дубль экс-динамовца помог команде Руслана Костышина одолеть Александрию, которая осталась на 5-м месте УПЛ.

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"Плохо начали матч, пропустив два мяча. После этого мы начали играть в футбол. Давать фору в два мяча в такую ​​жару – очень трудно. Но ребята старались, пытались сравнять счет. Конечно, повлияли ошибки судейские. Считаю, что в ворота Колоса не поставили два пенальти. Колос понял, что надо играть на контратаках, потому что мы открылись. Были качели в одну и другую сторону. Считаю, мы не заслуживали поражения.

Недоволен действиями некоторых игроков. Не хочу называть фамилии, я сказал в раздевалке. Перед матчем я говорил с ребятами, они сказали, что готовы. У меня были сомнения по одной-двум позициям. Но я доверился этим игрокам – к сожалению, они не оправдали это. Для обеих команд была жара. Скорости были не те. Приятнее играть позже. Поэтому футбол был медленным, много ошибок. Физически начали раньше уставать из-за жары.

Я начинал матч на трибуне, потому что очень трудно было стоять на такой жаре, а сверху лучше видно. А увидел я, что мы пропустили два мяча", – рассказал Шаран в эфире Youtube-канала Колоса.

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Арбитры Колос Колос Колос - Александрия Александрия Александрия Владимир Владимир Шаран
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