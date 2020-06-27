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Як Ковалець увімкнув Мессі, а Колос обіграв Олександрію – відео голів та огляд матчу

20:28 - Читать на русском
Як Ковалець увімкнув Мессі, а Колос обіграв Олександрію – відео голів та огляд матчу
Колос – Олександрія: відео голів та огляд матчу 27 червня 2020 / ФК Олександрія

Колос здобув першу перемогу у другому етапі УПЛ, здолавши Олександрію (2:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

20’ Володимир Лисенко
29’ Володимир Лисенко
 
Кирило Ковалець 49’
20’ Володимир Лисенко
29’ Володимир Лисенко
49’ Кирило Ковалець

Ще в першому тайму команда Руслана Костишина забила двічі. Дубль оформив Володимир Лисенко, завдяки чому Колос пішов на перерву з комфортною перевагою.

Колос обіграв Олександрію завдяки вихованцям Динамо та перервав кошмарну серію – шедевр Ковальця не врятував "містян"

На початку другого тайму Кирило Ковалець скоротив відставання в рахунку. Лідер Олександрії здійснив шикарний сольний прохід у стилі Лео Мессі та вразив ворота Колоса. Цей гол став останнім у матчі.

Колос перервав невдалу серію, набрав 29 очок, але залишився останнім у верхній шістці. Олександрія перебуває на п'ятому місці і ризикує фатально відстати від Десни, яка йде четвертою.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Колос - Олександрія Володимир Володимир Лисенко Кирило Кирило Ковалець Олександрія Олександрія Красиві голи Колос Колос Фантастичні голи
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