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Колос – Динамо: УПЛ планує нагородити киян срібними медалями після закінчення матчу

15:28 - Читать на русском
Колос – Динамо: УПЛ планує нагородити киян срібними медалями після закінчення матчу
Колос – Динамо / ФК Колос

Підопічні Олексія Михайличенка вже сьогодні, у разі успішного виступу в останньому матчі чемпіонату України, можуть отримати омріяні нагороди.

 

Сьогодні, 19 липня, київське Динамо проведе свій заключний поєдинок сезону з Колосом. Незважаючи на те, що динамівці будуть номінальними гостями, гра з командою Руслана Костишина відбудеться на столичному НСК Олімпійський. Для того, аби завоювати срібло УПЛ і другу путівку у Лігу чемпіонів, підопічним Михайличенка достатньо буде не програти "хліборобам".

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Якщо кияни виконають поставлене завдання, то керівництво УПЛ може одразу після матчу вручити "біло-синім" комплект медалей, повідомляє видання Meta Ratings.

Втім, якихось урочистих заходів з цієї нагоди з боку київського клубу не очікується.

Нагадаємо, після 31-го туру Динамо з 59 очками посідає другу сходинку турнірної таблиці УПЛ. Зоря з 57 балами йде третьою, Колос – замикає першу шістку.

Колос – Динамо: анонс матчу УПЛ

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