toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛИЧЕНКО ВИКТОР СКРИПНИК УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Колос – Динамо: УПЛ планирует наградить киевлян серебряными медалями после окончания матча

19 июля 15:28 - Читати українською
Колос – Динамо: УПЛ планирует наградить киевлян серебряными медалями после окончания матча
Колос – Динамо / ФК Колос

Подопечные Алексея Михайличенко уже сегодня, в случае успешного выступления в последнем матче чемпионата Украины, могут получить желанные награды.

54’ Владимир Лысенко
70’ Арни Вильхьяльмссон
90+5’ Вадим Милько
 
54’ Владимир Лысенко
70’ Арни Вильхьяльмссон
90+5’ Вадим Милько

Сегодня, 19 июля, киевское Динамо проведет свой заключительный поединок сезона с Колосом. Несмотря на то, что динамовцы будут номинальными гостями, игра с командой Руслана Костишина состоится в столичном НСК Олимпийский. Для того, чтобы завоевать серебро УПЛ и вторую путевку в Лигу чемпионов, подопечным Михайличенко достаточно будет не проиграть "хлеборобам".

"Вряд ли третья сторона будет стимулировать Колос": экс-форвард сборной Украины предсказывает непростую победу Динамо

Если киевляне выполнят поставленную задачу, то руководство УПЛ может сразу после матча вручить "бело-синим" комплект медалей, сообщает издание Meta Ratings.

Впрочем, каких-то торжественных мероприятий по этому случаю со стороны киевского клуба не ожидается.

Напомним, после 31-го тура Динамо с 59 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы УПЛ. Заря с 57 баллами идет третьей, Колос – замыкает первую шестерку.

Колос – Динамо: анонс матча УПЛ

blog_ava
Колос – Динамо: Киев проползает в ЛЧ после уникального фиаско – позорная развязка сезона, феерия не тех динамовцев
20 июля
36357
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Колос Колос Руслан Руслан Костышин Колос - Динамо Киев УПЛ
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
7
мин
Уотфорд
20:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук