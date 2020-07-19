Колос – Динамо: УПЛ планирует наградить киевлян серебряными медалями после окончания матча

Подопечные Алексея Михайличенко уже сегодня, в случае успешного выступления в последнем матче чемпионата Украины, могут получить желанные награды.

Сегодня, 19 июля, киевское Динамо проведет свой заключительный поединок сезона с Колосом. Несмотря на то, что динамовцы будут номинальными гостями, игра с командой Руслана Костишина состоится в столичном НСК Олимпийский. Для того, чтобы завоевать серебро УПЛ и вторую путевку в Лигу чемпионов, подопечным Михайличенко достаточно будет не проиграть "хлеборобам".

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Если киевляне выполнят поставленную задачу, то руководство УПЛ может сразу после матча вручить "бело-синим" комплект медалей, сообщает издание Meta Ratings.

Впрочем, каких-то торжественных мероприятий по этому случаю со стороны киевского клуба не ожидается.

Напомним, после 31-го тура Динамо с 59 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы УПЛ. Заря с 57 баллами идет третьей, Колос – замыкает первую шестерку.

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